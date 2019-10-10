أكد محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق أن الصربي ميتشو سبب تراجع أداء نتائج الفريق الأبيض بالمباريات الأخيرة. وقال فتح الله خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "عدم تثبيت التشكيل وإجراء تعديلات كبيرة في قوام الفريق كل مباراة أمر يتحمله ميتشو وهو سبب تعادل الزمالك أمام نادي مصر بسبب تواضع فكره". الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "عدم تثبيت التشكيل وإجراء تعديلات كبيرة في قوام الفريق كل مباراة أمر يتحمله ميتشو وهو سبب تعادل الزمالك أمام نادي مصر بسبب تواضع فكره". وأضاف: " فايلر مدرب الأهلي مميز وظهر فكره المميز في مباراة السوبر أمام الزمالك والفوز في تلك المباراة منحه ثقة كبيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود فتح الله: ميتشو متواضع.. وفايلر مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.