بعد قرعة دوري الأبطال الأفريقية 2020.. جماهير الأحمر: اللقب التاسع يا أهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال افريقيا 2020 دور الـ16 "المجموعات" عن وجود الأهلي في المجموعة الثانية بجوار كلًا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز، فيما من المقرر ان يقع الزمالك في حالة تخطيه عقبة جينيراسيون السنغالي يوم 24 من الشهر الحالي في المجموعة الأولي مع اول أغسطس الانجولي وزيسكو، ومازيمبي .

وأظهرت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا "المجموعات" كالآتي:

المجموعة الأول – اول أغسطس الانجولي – زيسكو الزامبي- الزمالك أو جينيراسيون- مازيمبي

المجموعة الثاني – بلاتنيوم ستارز – الهلال السوداني – النجم الساحلي- الأهلي

المجموعة الثالثة- بترو اتليتكو- اتحاد العاصمة الجزائري- صن داونز- الوداد المغربي

المجموعة الرابعة- شبيبة القبائل- فيتا كلوب- الرجاء المغربي- الترجي

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وقسم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الفرق الـ 16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا إلى أربعة مستويات، حيث جاء في التصنيف الأول فرق "الأهلي، والترجي التونسي، والوداد المغربي، ومازيمبي الكونغولي"، فيما جاء في التصنيف الثاني فرق "النجم الساحلي التونسي، والرجاء المغربي، صنداونز الجنوب إفريقي، والفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي".

أما التصنيف الثالث فضم فرق "الهلال السوداني، واتحاد العاصمة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، وزيسكو الزامبي"، فيما ضم التصنيف الرابع فرق "شبيبة القبائل الجزائري، وأول أغسطس الأنجولي،

وبلاتنيوم الزيمبابوي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي".

وتصدر "قرعة دوري الأبطال الأفريقية 2020" مؤشرات بحث المصريين عبر "جوجل"، لمعرفة تقسم المجموعات، وعلق نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، علي قرعة دور الأبطال، خاصة مجموعة نادي الأهلي، حيث ناشدت جماهير " القلعة الحمراء، لاعيبة النادي بالحصول علي اللقب، لكونه النادي الأكثر حصولًا عليه من المشاركين، بمقابل نادي الزمالك الذي حصل علي لقب واحد .

وقال شريف، أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمشجع الأهلاوي، "بطولة أبطال أفريقيا بطولة الأهلي لازم تكون السنه دي في النادي بأي شكل ، حافظ على شكل الأهلي المهيب الركن اللي كان يهابه الجميع في القاره السمراء " .

فيما أعربت ياسميت حجازي، عن سعادتها وتفاؤلها بأداء النادي الأهلي، متمنية أن لا تخرج البطولة من "الجزيرة" للنادي الأهلي .