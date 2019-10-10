رياضة | مرتضي منصور للخطيب: أنت أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور للخطيب: أنت أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر قناة الحدث اليوم بتوجيه التحيه، لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

ووجه أعضاء البرنامج رسالة الى محمود الخطيب بتمنى الشفاء من الوعكة الصحية الحالية التى تعرض لها.

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كما خرج رئيس الزمالك عبر بالبرنامج وتمنى الشفاء العاجل لرئيس النادى الأهلى رغم قوة الخلاف بينهما.

وفاجأ رئيس الزمالك مشاهدي البرنامج حيث أعلن أن حفيده هو زميل وصديق لحفيد محمود الخطيب فى المدرسة.

وصرح رئيس الزمالك أن محمود الخطيب أفضل لاعب جاء فى تاريخ الكرة المصرية رغم التحفظ الادارى علي أداءه.