رياضة | مواقع إسبانية تنشر تصريحات كاذبة لميسي بشأن إبنه ماثيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواقع إسبانية تنشر تصريحات كاذبة لميسي بشأن إبنه ماثيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت بعض المواقع الإسبانية بتزوير تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.

كشف تزوير بعض المواقع لتصريحات ميسي

وكان ميسي قد أجرى مقابلة صباح أمس الأربعاء مع محطة "راك 1" الإذاعية وتحدث خلال هذه المقابلة عن العديد من القضايا والموضوعات من ضمنهم حديثه عن ابنه ماثيو.

وكشف الفيديو الخاص بالمقابلة أن ميسي ذكر فقط ‏انه يفقد السيطرة على ماثيو احيانا وأن من يجلس معه 5 دقائق يعرف ان هذا الطفل "شقي"، وليس من السهل التعامل معه. Advertisements

التصريحات الكاذبة التي انتشرت

وكانت بعض المواقع الإسبانية قد نقلت تصريحات ميسي عن ماثيو أنه قال: "عندما يسيء ماثيو التصرف، أجعله يقف في الزاوية، ولكنه يركض اتجاهي ويصرخ :"الركنية ستنفذ بسرعة أوريجي".

وكانت بعض المواقع قد نشرت تصريحات كاذبة لميسي حيث لم يذكر اللاعب أي شئ يخص ركنية ليفربول مثلما ذكرت بعض المواقع الإسبانية.

مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.