رياضة | رئيس الزمالك يعلن تغييرات في الجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعلن تغييرات في الجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن وجود تغييرات في الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعادل الفريق الأخير أمام نادي إف سي مصر، بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن عصام مرعي سينضم للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة ميتشو بدءا من صباح الغد، معلقا: "لسه واخدين القرار، عصام نفسه لسه ميعرفش حاجة".

وأوضح منصور أن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني جاء بديلا من أيمن عبد العزيز الذي سيشغل مكان آخر في النادي خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن عن منصبه الجديد.

وأختتم رئيس الزمالك أن الفريق جهاز لمواجهة النادي الأهلي في أي وقت خلال الفترة المقبلة، وأن الفريق بأكمله جاهز لمواجهة الفريق الأحمر.