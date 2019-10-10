رياضة | مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020. وبات علي الزمالك الصعود فقط من أجل الإلتحاق بمجموعته بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال، حينما يواجه جينيراسيون السنغالي لتحديد المتأهل للمجموعة الأولى من البطولة. ويتواجد الفائز من الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي. وينشر الخليج 365 الرياضي مواعيد موجهاا الفائز من الزمالك وجينيراسيون فيما يلي: مازيمبي × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون) 29 أو 30 نوفمبر 2019 (الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × أول أغسطس 6 أو 7 ديسمبر 2019 Advertisements زيسكو × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون) 27 أو 28 ديسمبر 2019 (الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × زيسكو 14 أو 15 فبراير 2020 (الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × مازيمبي 21 أو 22 فبراير 2020 أول أغسطس × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون) 6 أو 7 مارس 2020

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