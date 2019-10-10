رياضة | إيمري يجبر أوزيل على توديع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يجبر أوزيل على توديع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات مصير اللاعب الألماني مسعود أوزيل في صفوف فريق آرسنال محسوماً، حيث كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن المدرب أوناي إيمري لا يضعه ضمه خططه بشكل نهائي.

اوتتردد الإشاعات منذ العام الماضي، أن الألماني لن يستمر طويلاً في ملعب الإمارات، حيث تربطة علاقة سيئة بيه وبين إيمري المدير الفني لأرسنال.

ولم يرحل أوزيل عن المدفعجية بالرغم من ذلك، في موسم الانتقالات الصيفي وظل مع الفريق الإنجليزي.

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ومن الواضح أن فكرة إيمري تجاه أوزيل لن تتغير، فحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن لاعب ريال مدريد السابق قد يكون في طريقه بالفعل إلى مغادرة النادي.

وأكدت الصحيفة أن إيمري يرى أن أوزيل لا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للفريق على حساب اللاعبين الشباب.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن طريقة عمل أوزيل في التدريبات أثارت استياء إيمري حيث يرى أن أسلوبه لا يتناسب مع طريقته وفلسفته في اللعب.