شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر إقالة أيمن عبد العزيز من الجهاز المعاون لميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تقديم الشكر لأيمن عبد العزيز المدرب المساعد في الفريق الكروي الأول بالنادي. وأعلن رئيس الزمالك خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم"، تعيين عصام مرعي كمدرب مساعد فى الجهاز الفني المعاون ومن المقرر أن يحضر تدريبات الزمالك اليوم الخميس. وينتظر الزمالك مواجهة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 24 أكتوبر الجاري. Advertisements واختتمت الأربعاء قرعة دوري ابطال افريقيا 2020 والتي شهدت العديد من المفاجآت المثيرة والتي ينتظر أن تشهدها أشهر البطولة القارية في أفريقيا خلال النسخة الحالية من البطولة.

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