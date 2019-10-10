شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستدرج المنصورة وديا في عقر داره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس ، فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته لمواجهة المنصورة ودياً والمقرر لها الرابعة والنصف عصر غداً الجمعة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة طنطا .

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

الأربعاء 16 أكتوبر: الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس مقدم بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 أكتوبر.

السبت 19 أكتوبر : الإسماعيلى مع الحدود فى الأسبوع الرابع بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 أكتوبر.

وأرجعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التعديل بسبب تحديد مواعيد دور الـ 16 للبطولة العربية التى أعلنها مؤخرا الاتحاد العربى لكرة القدم.

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واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج على منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم السبت المقبل عقب ملاقاة فريق المنصورة فى إطار الاستعداد لمباريات الدوري والبطولة العربية .

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.