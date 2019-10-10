شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لمحمود الخطيب: الصلح خير وألف سلامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التصالح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأنه ومن الآن لا توجد مشكلات معه نهائياً.
وقال مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم"، أن يوسف حفيده أبلغه أنه صديق لحفيد محمود الخطيب بالمدرسة وأنه يرى ألا يكون هناك مشكلة بينهما احتراماً للصداقة التي تجمع الأحفاد ولقيمة الخطيب كونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.
وواصل رئيس الزمالك حديثه متمنياً الشفاء العاجل للخطيب من وعكته الصحية الحالية، نافياً أن يكون حاملاً أي ضغينة من أي نوع له خلال الفترة الحالية وأنه يتمنى ان تستمر العلاقة بين الناديين بالشكل الذي يفيد الكرة المصرية.
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