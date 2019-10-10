شكرا لقرائتكم استاد القاهرة يوافق على استضافة مباريات الزمالك القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات الزمالك المقبلة سواء المحلية أو القارية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حصوله على موافقة رسمية من إدارة استاد القاهرة على استضافة مباريات الفريق المقبلة.

أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم"، أنه سيقوم بإرسال مخاطبات الى الجهات الأمنية يطلب فيها اقامة المباراة المقبلة للزمالك ضد جينيراسيون بملعب استاد القاهرة وبحضور جماهيري.

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وقال مرتضى منصور أن الحضور الجماهيري حق مشروع للنادي في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المباراة مؤكداً انه مطمئن لقبول الأمن لمطلب نادي الزمالك.