شكرا لقرائتكم عصام مرعى ينضم لجهاز ميتشو رسمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انضمام عصام مرعي كابتن النادي السابق الى الجهاز الفني المعاون للفريق الكروي الأول.

أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم"، أنه اتفق مع المدير الفني على انضمام عصام مرعي للجهاز الفني المعاون للفريق.

وقال مرتضى منصور أن عصام مرعي لا يعلم بالقرار الا من خلال برنامج الزمالك اليوم مؤكداً أنه تم الاستقرار عليه بشكل نهائي.

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واختتمت الأربعاء قرعة دوري ابطال افريقيا 2020 والتي شهدت العديد من المفاجآت المثيرة والتي ينتظر أن تشهدها أشهر البطولة القارية في أفريقيا خلال النسخة الحالية من البطولة.

وينتظر الزمالك مواجهة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 24 أكتوبر الجاري.