شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طلب تأجيل مباراة القمة كمين ومن النهاردة مفيش مؤجلات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تصريحاته بشأن طلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي كان كمين حتى لا يتم تأجيل أي مباراة للفريق خلال الفترة المقبلة.

أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم"، أنه ناديه مستعد للعب غداً أمام الأهلي وليس في الموعد المحدد.

وقال مرتضى منصور ان ناديه جاهز للمباراة المقبلة أمام الأهلي ويثق في الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو.

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واختتمت الأربعاء قرعة دوري ابطال افريقيا 2020 والتي شهدت العديد من المفاجآت المثيرة والتي ينتظر أن تشهدها أشهر البطولة القارية في أفريقيا خلال النسخة الحالية من البطولة.

وينتظر الزمالك مواجهة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 24 أكتوبر الجاري.