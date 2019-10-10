اخبار الرياضه

رجال الطائرة أمام بولندا فى سابع مواجهات مونديال اليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام بولندا فى سابع مواجهات مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الخامسة والنصف صباح اليوم الخميس، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره البولندى فى إطار سابع مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الهزيمة أمس الأربعاء من إيطاليا بنتيجة 3 / 0 فى سادس جولات المونديال ، حيث أنه يلتقى مع اليابان صاحب الأرض و الجمهور غدا الجمعة .

 خاض منتخب مصر للكرة الطائرة  5 جولات فى مدينة ناجانو ، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .

Advertisements

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 4 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسياو اخيرا إيطاليا .

ويستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام  ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم  القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجال الطائرة أمام بولندا فى سابع مواجهات مونديال اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا