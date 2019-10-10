شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام بولندا فى سابع مواجهات مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الخامسة والنصف صباح اليوم الخميس، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره البولندى فى إطار سابع مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الهزيمة أمس الأربعاء من إيطاليا بنتيجة 3 / 0 فى سادس جولات المونديال ، حيث أنه يلتقى مع اليابان صاحب الأرض و الجمهور غدا الجمعة .

خاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو ، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .

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ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 4 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسياو اخيرا إيطاليا .

ويستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.