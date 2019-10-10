شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجدد الثقة فى ميتشو قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعاً مع الصربي ميتشو المدير الفنى للفريق الكروي الأول، بمقر مكتبه لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها نتيجة قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتراجع مستوى الفريق فى الفترة الماضية والاستعداد لمواجهة الأهلى وجينيراسيون السنغالى.

وأكد مرتضى منصور خلال فيديو أذيع ببرنامج الزمالك اليوم أنه جدد الثقة في ميتشو كمدير فني مميز قدم مباراة قوية أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر، جعلنا نتمسك بالعودة لهذا المستوى، وتحقيق نتيجة جيدة فى القمة أمام الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى.

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وقال مرتضى منصور أن الجلسة تم خلالها تحليل المنافسين مشددًا على أن النادي بانتظار المنافس السنغالي جينيراسيون في الموعد المحدد من قبل الاتحاد الافريقي.

وينتظر الزمالك مواجهة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 24 أكتوبر الجاري.