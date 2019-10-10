شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك فى معركة المركز الأول بقمة دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة في دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الجمهورية والتي يستضيفها مجمع الناشئين في ميت عقبة.

ويحتل نادى الزمالك المركز الأول برصيد 10 نقاط فيما يحتل النادى الأهلى المركز الثانى بنفس الرصيد، إلا أن فارق الأهداف رجح كفة فرسان ميت عقبة فى الصدارة، وهو ما يصعب هذه المباراة على الفريقين.

كما تشهد هذه الجولة أيضاً مباراة المقاصة وبيراميدز، فيما يستضيف وادي دجلة نظيره طنطا بالتجمع الأول، ويحل المقاولون العرب ضيفاً على الجونة في مدينة السادس من أكتوبر، ويلتقي إنبي بالانتاج الحربي، وأخيراً يستضيف سموحة النادي الاسماعيلي، على أن يحصل حرس الحدود على راحة من منافسات هذه الجولة، والتي تنطلق ميع مبارياتها في تمام الثالثة عصراً.

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كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الأهلي مع مصر المقاصة سلبياً.