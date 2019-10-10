شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات مصطفى فتحى لمفاجأة الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد بقوة مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، من أجل العودة للمشاركة مع فريقه ومفاجأة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك مصطفى فتحى فى التقسيمة التى خاضها الزمالك فى التدريبات الجماعية مساء اليوم، الأربعاء، وأدى اللاعب بكل قوة وظهر بمستوى مميز، الأمر الذى يقربه من الحصول على فرصة الظهور فى القمة المقبلة.

وكان مصدر مطلع بنادى الزمالك كشف أن مصطفى فتحى سيكون أول ظهور له فى قائمة الفريق الأبيض للمباريات بداية من مواجهة الأهلى بعد فترة طويلة من الغياب عن قائمة فريقه فى المباريات الرسمية بعدما عادوته آلام الركبة عقب مشاركته فى معسكر قبرص الذى خاضه الفريق عندما كان خالد جلال مديرا فنياً للأبيض ثم حصل مصطفى فتحى على راحة وخضع لعمليات تأهيل جديدة ثم أجرى فحوصات طبية فى ألمانيا مؤخراً كشفت تعافيه تماما من الإصابة.

وعاد مصطفى فتحى للمشاركة فى تدريبات فريق الزمالك فى الآونة الأخيرة إلا أن لياقته لم تكتمل ليشارك في المباريات الرسمية وذلك بعد تعافيه من إصابة الركبة ليتم تجهيزه للعودة بداية من لقاء الأهلى.

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