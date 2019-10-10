"صور "..الخليج 365 يكرم ناشئين الطائرة" أبطال العرب ورابع العالم "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الخليج 365 على تكريم منتخب ناشئين الكرة الطائرة ا الحاصل على المركز الرابع فى كأس العالم التى أقيمت فى تونس مؤخرا و لقب البطولة العربية بالأردن بالفوز على البحرين فى النهائى 3 /0 .

و قدم أحفاد الفراعنة عروضا رائعة فى البطولة بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول و الفوز فى جميع اللقاءات على منتخبات فى مشوار الحصول على المركز الرابع، كما فازوا ببطولة العرب بالفوز فى كل المباريات بدون خسارة اى شوط .

وحضر إلى مقر الخليج 365 كلا من ،حسن الحصرى المدير الفنى للمنتخب و نصر على المدرب العام و اللاعبان يوسف أشرف و عمر شريف الحاصل على لقب أفضل لاعب فى مركز 3 .

وخلال الإحتفال قام الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «الخليج 365» بمصافحة الجهاز الفنى و اللاعبين لتهنئتهم على الإنجاز العالمى و العربى .

ووجه رئيس التحرير الشكر للمدير الفنى واللاعبين على الإنجاز الذى حققوه على أرض تونس ، قائلا: " أنتم أسعدتم الشعب المصرى، وخطفتم الأنظار، و الاهتمام فى الشارع المصرى بأدائكم الرجولى، وروحكم التى تجسد عزيمة وقوة الشباب المصرى عند دخول فى التحديات" .

و من جانبه توجه حسن الحصرى بالشكر إلى الخليج 365 لحرصه على تكريم فريقه، والمتابعة لحظة بلحظة منذ اليوم الأول فى البطولة ، قائلا أنه تعود على التكريم فى مؤسسة الخليج 365 بعد تحقيق الإنجازات .

و قال الحصرى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية و تحملو عدد من الصعاب خاصة على صعيد الناحية الإنضباطية و التى تمثلت فى سحب الهواتف و، خاصة كثرة عدد ساعات التدريب المقسمة على اليوم ،مشيرا إلى أنه كان يتمنى تحقيق ميدالية ، موضحا أن قصر فترة الإعداد و دراسة اللاعبين تسببت فى عدم تحقيق حلم الميدالية .

و أشاد الحصرى بالدور الذى قام به أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد و اللجنة الفنية فى توفير معسكرات داخلية و خارجية للاعبين من أجل تحقيق إنجاز عالمى .

و قال الحصرى أن الحصول على لقب بطولة العرب عقب تحقيق المركز الرابع فى بطولة العالم كان بمثابة تحدى كبير للجهاز الفنى و اللاعبين وسط إنبهاء المنتخبات العربية بما حققته مصر عالميا ، مشيرا إلى أن سائقين حافلات المنتخبات فى تونس كانوا يتسابقون للتواجد مع حافلة الفراعنة .

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أما نصر على المدرب العام ، فقال أن تحقيق المركز الرابع على العالم جاء بعد تعب و جهد كبير للجهاز الفنى و اللاعبين طوال مشوار الإعداد و البطولة ، مشيرا إلى أن ضغط المباريات أثر على اللاعبين بشكل كبير و أدى إلى التوجه بطلب إلى الإتحاد الدولى من أجل إعادة النظر فى جدول بطولات العالم على صعيد الناشئين مستقبلا من أجل إعطاء وقت لإراحة اللاعبين و تخفيف الحمل البدنى .

بينما قال يوسف أشرف لاعب منتخب الناشين أن الجهاز الفنى قام بدور كبير فى هذا الإنجا ، فى ظل إعطاء الفرص للعديد من اللاعبين وفرض الناحيةالإنضباطية من أجل التركيز فى المنافسات فقط ، بينما قال عمر شريف أن الجهاز الفنى كات متحمسا منذ الدقيقة الأولى فى الإعداد مستشهدا بفرمان الحصرى عندما علم أنه إنتهى من إمتحانات الثانوية العامة للحضور إلى معسكر المنتخب فى بورسعيد فورا .

واستطاع منتخب ناشئين الكرة الطائرة إحراج المنتخبات الكبار، حيث شهد مشوار منتخب مصر تحقيق الفوز فى 6 لقاءات من أصل 8 و الخسارة فى لقاءين فقط، فى ظل الفوز على بيلاروسيا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ8 وسط مشوار حافل بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على منتخبات كلا من: ألمانيا بطل أوروبا فى ضربة البداية بنتيجة 3/2، ثم الأرجنتين 3/1، واليابان 3/2، والمكسيك 3/0، قبل أن ينجح فى الفوز على نيجيريا 3/0 فى دور الـ16، ويخسر أمام ايطاليا 3 / 0 فى نصف النهائى ثم الأرجنتين 3 / 1 فى تحقيق المركزين الثالث والرابع.

و ضمت قائمة شرف اللاعبين كلا من ، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.



