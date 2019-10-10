شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يعيد تعيين تونى عثمان بالعلاقات العامة للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة توني عثمان موظفا بالعلاقات العامة للجنة الحكام. واعتمد اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام ويضم جمال الغندور رئيسا، وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى، و(مجدى رزق) الكرة النسائية، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية: (عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا. Advertisements قسم الشئون المالية: حسام طه. قسم الشئون القانونية: صلاح البرى. المعد البدنى: سامى فاروق. العلاقات العامة: حسام الجوهرى.

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