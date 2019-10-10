شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يرفض عرض فرنسي من أجل العودة إلى إنجلترا والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "RMC" أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، رفض عرض تدريب مقدم له من الدوري الفرنسي.

ليون يقدم عرض إلى مورينيو لتدريب الفريق

وأكدت الصحيفة أن نادي ليون الفرنسي قدم عرض إلى مورينيو لتولي مهمة تدريب الفريق ولكنه رفض هذا العرض.

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سب رفض مورينيو تدريب نادي ليون

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو رفض عرض ليون وأوضح إلى أولاس رئيس النادي أنه يرغب في الحصول على وظيفة في إنجلترا.

يذكر أن مورينيو كان قد رحل عن تدريب مانشستر يونايتد منذ العام الماضي ليحل أوناي إيمري محله في مهمة تدريب الفريق خلال هذه الفترة.