الان تتابع حمدالله ينفي حديث مدرب المغرب خليلوفيتش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - عبدالمجيد بن طالب
نشر المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر عبر حسابه بـ”الانستقرام”، رسالة نفى خلالها تصريحات مدرب منتخب بلاده البوسني وحيد خليلوفيتش الذي ذكر فيه أن اللاعب رفض الانضمام لمنتخب بلاده.
وقال المهاجم المغربي: “أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول أني رفضت المنتخب الوطني المغربي فأنا أصلا لم أتلق أي دعوة لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية”.
وكان المدرب قد قال في مؤتمر نقلته (رويترز)، إن لحمدالله سلبيات وهي انفلات أعصابه وحصوله على إنذارات وهو أمر غير مرحب به في المنتخب.
يذكر أن اللاعب قد تم استبعاده سابقاً من قبل الفرنسي هيرفي رينارد قبل نهائيات كأس افريقيا 2019م في القاهرة، وأعلنت الجامعة المغربية حينها أن اللاعب يعاني من إصابة بالظهر، وظهر بعدها اللاعب بتدريبات نشرها عبر حسابه بأنه لا يعاني من أي إصابة وذكرت بعض المصادر أن اللاعب غادر معسكر المنتخب إثر خلاف مع زميله فيصل فجر الذي قدم اعتذاره لاحقاً.
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