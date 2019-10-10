الان تتابع #النصر يشتكي من تعطيل “الفار” في مبارياته.. ويطالب بالعدالة مثل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
اشتكت إدارة فريق النصر من تعطل تقنية “الفار” في مبارياته بالدوري، وطالبت بالعدالة مثل ما يحدث في الدوري الإنجليزي.
وانتقدت الإدارة بقيادة الدكتور صفوان السويكت، ما أسمته “الأداء الضعيف لتقنية الفار”، في عدد من مباريات هذا الموسم.
وطرحت 5 أسئلة على رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي، فيرنارد تيراسكوا، بعد تبريرهما الأداء الضعيف لـ”تقنية الفار”، على حد تعبير النادي في البيان.
وطالبت الإدارة بإجابات صريحة وواضحة، وناشدت برفع مستوى الأداء التحكيمي.
وإلى نص البيان:
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