شكرا لقرائتكم خبر عن داكوستا يعود.. و«جراحية» ناجحة لباجندوح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أنهى المدافع المغربي المحترف في صفوف الفريق الاتحادي مروان داكوستا برنامجه العلاجي في أحد المراكز الطبية العالمية في إسبانيا، حيث سيصل إلى جدة خلال الساعات القادمة من أجل الانخراط في برنامج تأهيلي لياقي لتجهيزه للمباراة الوحدة السبت 19 أكتوبر الجاري على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر، أجرى لاعب الفريق الاتحادي السابق، المحترف حاليا في فريق فارازدين الكرواتي جمال باجندوح، عملية جراحية في مفصل القدم اليمنى أمس، تكللت بالنجاح، ويحتاج باجندوح من 3-4 أسابيع للعودة للملاعب.

وتلقى باجندوح اتصالات من قبل عدد من الشخصيات الرياضية، وزملائه اللاعبين في نادي الاتحاد والأندية الأخرى للاطمئنان على حالته الصحية، عقب نجاح العملية الجراحية.