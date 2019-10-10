هل يواجه سييرا مصير برانكو

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) أصبح بقاء مدرب نادي الاتحاد سييرا في منصبه من عدمه، مربوطا بنتيجة مباراة فريقه أمام الوحدة مساء السبت ١٩ أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز أصبح بقاء مدرب نادي الاتحاد سييرا في منصبه من عدمه، مربوطا بنتيجة مباراة فريقه أمام الوحدة مساء السبت ١٩ أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد ازدياد ردود الفعل السلبية من جماهير العميد عقب النتائج التي عانى منها الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة من الحزم دورياً بهدفين لهدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمام الجماهير الاتحادية. ويأمل الوحداويون في تحقيق الفوز في تلك المواجهة لمواصلة مشوارهم المميز في الدوري، وهي النتيجة التي إن تحققت وتمت إقالة سييرا بعدها سيكون هو المدرب الثالث الذي يتسبب الفرسان في إقالته عقب مدرب الأهلي برانكو، ومدرب ضمك محمد الكوكي، اللذين خسرا منصبيهما مباشرة بعد السقوط أمام الوحدة.



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