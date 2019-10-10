شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تجهز أخضر الكاراتيه لبطولة العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يقيم المنتخب السعودي للكاراتيه معسكرا خارجيا بالعاصمة الفرنسية باريس استعداداً للمشاركة في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي ستقام في جمهورية التشيلي بمدينة سانتياجو خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عبدالفتاح النجار ومساعديه علي الزهراني ومنير افقير من خلال هذا المعسكر إلى تجهيز اللاعبين لهذه المشاركة العالمية من خلال إقامة تمارين ولقاءات ودية مع لاعبي المنتخب الفرنسي، حيث يشارك بالمعسكر 17 لاعباً تم اختيارهم من الجهاز الفني وهم: أنس الزهراني، عمر البخيت، عمر العازمي، سلطان الزهراني، زايد البيشي، مطلق العتيبي، فرج الناشري، أحمد المالكي، صالح القويع، فيصل العتيبي، محمد البرقاوي، ياسر البارقي، مشاري الزعبي، رائد فران، طلال جاري، إبراهيم المرزوق، سند سفياني.

وقدم رئيس الاتحادين السعودي والعربي عضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص شكره لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم الذي يقدمه لرياضة الوطن بشكل عام والاتحادات الرياضية بشكل خاص، والحرص على أن تكون المنتخبات السعودية في كامل جاهزيتها قبل أي مشاركة خارجية.