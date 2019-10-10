شكرا لقرائتكم خبر عن «النموذجي» يعالج أخطاءه في دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تقرر أن يقيم فريق الفتح معسكراً إعدادياً في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، وذلك استغلالاً لفترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

هذا وسيلاقي الفريق الفتحاوي في معسكره بدبي أحد الفرق الإماراتية ودياً، وسيسعى المدرب فتحي الجبال على معالجة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية وإبعاد الفريق عن الضغوطات الإعلامية التي يمر بها بسبب سوء وتردي النتائج في الفترة السابقة.

يذكر أن الفريق الفتحاوي يمر بأسوأ حالاته على صعيد النتائج في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن خسر 5 مواجهات من أمام الشباب والنصر والفيصلي والأهلي والوحدة وتعادل مع الرائد، جعلته يقبع في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.