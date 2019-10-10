شكرا لقرائتكم خبر عن 7مدربين واجهوا سنغافورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تعتبر مباراة الأخضر التي ستقام مساء اليوم أمام منتخب سنغافورة ضمن الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 هي المواجهة الثامنة في تاريخ لقاءات المنتخبين من مباريات ودية ورسمية، حيث لعبا 7 مباريات سابقة، منها مباراتان رسميتان ضمن تصفيات كأس العالم 2010، فيما لعبا 5 مواجهات ودية، وتحقق الفوز في 6 لقاءات، وتعادلا في لقاء واحد. ويعتبر ‏لاعب المنتخب ونادي الاتفاق سابقا صالح خليفة هو أول لاعب قص شريط أهداف المواجهات بين منتخبنا الأخضر ونظيره منتخب سنغافورة، وكان ذلك في أول لقاء أقيم بين المنتخبين عام 1981، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأشرف على تدريب منتخبنا الوطني ضد سنغافورة 7 مدربين، وهم: المدرب الوطني ناصر الجوهر، و4 مدربين من الجنسية البرازيلية وهم: دوس آنجوس، وخوسيه كاستيلو، وروبنز مانيللي، وكندينو، والصربي سلوبودان سانتراش، وأخيرا الفرنسي رينارد.