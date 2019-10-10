شكرا لقرائتكم خبر عن غياب المدافع «شاكر» يغري هجوم الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 يغيب مدافع منتخب سنغافورة محمد شاكر بن حمزة عن مباراة منتخب بلاده أمام منتخبنا الوطني في الجولة الثانية من دور المجوعات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لإصابته، والتي ستقام مساء اليوم على مدينة الملك عبدالله

يغيب مدافع منتخب سنغافورة محمد شاكر بن حمزة عن مباراة منتخب بلاده أمام منتخبنا الوطني في الجولة الثانية من دور المجوعات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لإصابته، والتي ستقام مساء اليوم على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويعتبر غياب شاكر البالغ من العمر 27 عاماً عن مباراة اليوم خسارة كبيرة لمنتخب سنغافورة في ظل خبرته الطويلة وقدراته الدفاعية العالية، حيث لعب 45 مباراة دولية.

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