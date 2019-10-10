شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات يابانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) يعتبر المنتخب السنغافوري لكرة القدم الذي تأسس عام 1892 أقوى المنتخبات في منطقة جنوب شرق آسيا (أسيان) من خلال فوزه بألقاب عدة في هذه المنطقة، كما يعتبر المنتخب السنغافوري الذي يقوده المدرب الياباني تاتسوما يوشيد من المنتخبات المتطورة حديثاً من خلال نتائجه الإيجابية في التصفيات الحالية الذي يطمح من خلالها حصد بطاقة العبور للتصفيات النهائية لكأس العالم 2022 والتأهل إلى كأس آسيا 2023، ويحتل الترتيب 157 عالمياً، واستطاع أن يحقق أفضل مراكزه في التصنيف العالمي عندما حقق المركز 73 في عام 1993، فيما يعتبر أسوأ تصنيف حققه في عام 2013 عندما احتل المركز 165 عالمياً. ويبرز في المنتخب السنغافوري العديد من اللاعبين البارزين، ومن ضمنهم الحارس هارون، وعرفان فاندي، وشرهيل إسحاق.

يعتبر المنتخب السنغافوري لكرة القدم الذي تأسس عام 1892 أقوى المنتخبات في منطقة جنوب شرق آسيا (أسيان) من خلال فوزه بألقاب عدة في هذه المنطقة، كما يعتبر المنتخب السنغافوري الذي يقوده المدرب الياباني تاتسوما يوشيد من المنتخبات المتطورة حديثاً من خلال نتائجه الإيجابية في التصفيات الحالية الذي يطمح من خلالها حصد بطاقة العبور للتصفيات النهائية لكأس العالم 2022 والتأهل إلى كأس آسيا 2023، ويحتل الترتيب 157 عالمياً، واستطاع أن يحقق أفضل مراكزه في التصنيف العالمي عندما حقق المركز 73 في عام 1993، فيما يعتبر أسوأ تصنيف حققه في عام 2013 عندما احتل المركز 165 عالمياً. ويبرز في المنتخب السنغافوري العديد من اللاعبين البارزين، ومن ضمنهم الحارس هارون، وعرفان فاندي، وشرهيل إسحاق.

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