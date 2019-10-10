شكرا لقرائتكم خبر عن العمري: نمتلك مقومات التفوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) @okaz_sports

أكد لاعب نادي الرائد ومنتخبنا الوطني سابقاً فارس العمري صعوبة مباراة الليلة التي ستجمع منتخبنا الوطني أمام سنغافورة، وأن النقاط الثلاث يجب أن تكون هدفاً رئيسياً للاعبين لتعويض التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب اليمن.

وأشار العمري إلى أن الأخضر يملك كافة الإمكانات الفنية والعناصرية اللازمة لتجاوز منتخب سنغافورة، إضافة إلى عاملي الأرض والجمهور، وكل ما يحتاجه الأخضر في لقاء الليلة هو التوفيق ودعم الجماهير السعودية.

وقال: يجب على المدرب رينارد تعديل الأخطاء التي وقع بها في مباراة اليمن، وأن يكون لدى اللاعبين ردة الفعل المناسبة لتعويض جماهيرهم على النتيجة السلبية في الجولة الماضية.