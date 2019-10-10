شكرا لقرائتكم خبر عن الدخيل: المدرب يبني منتخباً للمستقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) @okaz_sports

أشار المدرب الوطني عبدالله الدخيل إلى أن مدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد يعمل في الفترة الحالية لبناء منتخب للمستقبل، مع وجود عدد من اللاعبين صغار السن في الأخضر، وهو ما يتطلب منا جميعاً دعم الأخضر والصبر على اللاعبين والجهاز الفني.

وأكد الدخيل صعوبة مباراة الليلة نظراً لغياب عدد من اللاعبين عن صفوف منتخبنا لظروف الإصابة، متمنياً أن ينجح البدلاء في تعويض الغيابات وإظهار قدراتهم الفنية بأفضل ما يمكن والمساهمة في تحقيق النقاط الثلاث.

وعن خطوط منتخبنا قال: نملك خط دفاع جيدا قادرا على إيقاف سرعة لاعبي منتخب سنغافورة، فيما سيكون خط المنتصف هو مفتاح الفوز بوجود لاعبين يمتازون بالمهارة والأداء الفني العالي وهو الذي سيكون قادراً على عمل الفارق بحول لله في مباراة اليوم، كما تضم صفوف الأخضر مواهب مميزة في خط الهجوم تحتاج إلى الدعم، أما حراسة المرمى فلا خوف عليها بوجود الحارس محمد العويس.