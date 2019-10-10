شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان: الغيابات لن تؤثر علينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 شدد المدرب الوطني عبدالرحمن الحمدان على أهمية خروج الأخضر بالنقاط الثلاث في مباراته اليوم. وقال: سنخوض لقاء مهماً للغاية وتكمن أهميته في ضرورة حصد النقاط الثلاث عقب التعثر بالتعادل أمام منتخب اليمن وهو ما نأمل بأن يمنح لاعبينا دافعاً معنوياً لتعويض النتيجة السابقة ومسح الصورة السلبية التي ظهروا عليها في لقاء اليمن. ورفض الحمدان تحميل المدرب رينارد مسؤولية التعادل أمام اليمن، مشيراً إلى أنه لا يلام أبداً على هذا الظهور نظراً لأنها المباراة الأولى له مع الأخضر وهو بحاجة إلى الوقت ليظهر ما لديه من فكر وعمل فني ونحن بحاجة في مباراة الليلة إلى أن يكون نجوم الأخضر حاضرين فنياً وبدنياً لتحقيق النتيجة المطلوبة. مشيرا إلى أن الغيابات لن يكون لها تأثير، خصوصاً مع وجود البديل المناسب.

شدد المدرب الوطني عبدالرحمن الحمدان على أهمية خروج الأخضر بالنقاط الثلاث في مباراته اليوم. وقال: سنخوض لقاء مهماً للغاية وتكمن أهميته في ضرورة حصد النقاط الثلاث عقب التعثر بالتعادل أمام منتخب اليمن وهو ما نأمل بأن يمنح لاعبينا دافعاً معنوياً لتعويض النتيجة السابقة ومسح الصورة السلبية التي ظهروا عليها في لقاء اليمن. ورفض الحمدان تحميل المدرب رينارد مسؤولية التعادل أمام اليمن، مشيراً إلى أنه لا يلام أبداً على هذا الظهور نظراً لأنها المباراة الأولى له مع الأخضر وهو بحاجة إلى الوقت ليظهر ما لديه من فكر وعمل فني ونحن بحاجة في مباراة الليلة إلى أن يكون نجوم الأخضر حاضرين فنياً وبدنياً لتحقيق النتيجة المطلوبة. مشيرا إلى أن الغيابات لن يكون لها تأثير، خصوصاً مع وجود البديل المناسب.

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