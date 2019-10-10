مرتضى منصور يجتمع بميتشو في مكتبه الخاص...

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جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعاً مع الصربي ميتشو المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي بمكتبه الخاص بالدقي لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة على رأسها نتيجة قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد مرتضى منصور خلال فيديو أذيع ببرنامج الزمالك اليوم بقناة الحدث الفضائية أنه يجدد الثقة في ميتشو كمدير فني قوي قدم لنا مباراة قوية أمام بيراميدز جعلتنا متمسكين بالعودة للمستوى الذي رأيناها فيه.
وقال مرتضى منصور أن الجلسة تم خلالها تحليل المنافسين مشددًا على أن النادي بانتظار المنافس السنغالي جينيراسيون في الموعد المحدد من قبل الاتحاد الافريقي.
واختتمت الأربعاء قرعة دوري ابطال افريقيا 2020 والتي شهدت العديد من المفاجآت المثيرة والتي ينتظر أن تشهدها أشهر البطولة القارية في أفريقيا خلال النسخة الحالية من البطولة.
وينتظر الزمالك مواجهة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 24 أكتوبر الجاري.
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