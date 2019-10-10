شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن انهاء أزمة مستحقات الأجانب ويعرض التحويلات البنكية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتهاء أزمة مستحقات كريم الحسن وعبد الله سيسيه لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي. ونشر مرتضى منصور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية صورة من التحويلات البنكية لمستحقات عبد الله سيسيه وكريم حسن بالكامل لينفي تماما تعرض اتحاد الكرة لعقوبة مالية بسبب مجاملته للأبيض بداعي ان الجبلاية جاملت النادي ومنحته رخصة الأندية المحترفة. وقال مرتضى منصور أن الزمالك يتعرض لحملة إعلامية مشدداً على استنكاره التقارير التي أشارت الى استمرار أزمة الزمالك مع مستحقات اللاعبين الأجانب والتي هددت النادي بالإقصاء. Advertisements واختتمت الأربعاء قرعة دوري ابطال افريقيا 2020 والتي شهدت العديد من المفاجآت المثيرة والتي ينتظر أن تشهدها أشهر البطولة القارية في أفريقيا خلال النسخة الحالية من البطولة. وينتظر الزمالك مواجهة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 24 أكتوبر الجاري.

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