شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة رجال يواجه بولندا في كاس العالم باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الهزيمة أمس الأربعاء من إيطاليا بنتيجة 3 / 0 فى سادس جولات المونديال ، حيث أنه يلتقى مع اليابان صاحب الأرض و الجمهور غدا الجمعة .

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 4 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسياو اخيرا إيطاليا .

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و يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.