شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مبروك للأهلى أشربو كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، عن الأنباء التى ترددت عن إنتقال محمود كهربا لاعب آفيش البرتغالي والزمالك السابق، إلي صفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير. وأكد الغندور خلال البرنامج المذاع عبر قناة الحدث الفضائية :"مبروك للأهلي أشربوا كهربا"، موضحاً، "كهربا مركزه مكان رمضان صبحي، هيجي عايز يلعب وهيحصل مشاكل مع رمضان وكهربا لاعب صاحب مشاكل". Advertisements وأضاف "سعيد أن كهربا رايح الأهلي لأنه هيعمل مشاكل زي صالح جمعة، والأهلي مش محتاجه". وكان مصدر بالنادي الأهلي، قد أكد أن مسئولو النادي أنهوا جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر، حيث تعاقد الأهلي مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى .

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