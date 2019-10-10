شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض مرانه بملعب التتش إستعداداً لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاهلي مرانه اليومي على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة الزمالك يوم 14 أكتوبر الجاري قبل أن يحصل الفريق على راحة غداً وبعد غد ثم يخوض مباراة ودية يوم الاثنين المقبل لم يتحدد طرفها الأخر حتى الأن .

ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال ودية الأثنين المقبل التعرّف أكتر على قدرات لاعبيه خاصة الذين لم يُشاركو مع الفريق حتى الأن ، كما سيتم تجربة 5 لاعبين بشكل خاص وهم ، الثنائي العائد من الإصابة سعد سمير ومحمد محمود وكذلك شريف إكرامي وعلى لطفي الحارسان اللذان لم يحظيا بفرصة المشاركة في أي مباراة مع الفريق تحت قيادة فايلر كما سيتم منح الفرصة لصالح جمعة الذي غاب عن لمشاركة مع فايلر لأسباب فنية.