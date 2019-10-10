شكرا لقرائتكم تكريم مؤمن زكريا ضمن احتفالية استلام الأهلى درع الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس في احتفالية كبرى درع الدوري العام عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، ويقام الحفل تحت شعار :" الأهلى لا يعرف المستحيل". تشهد الإحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع العاب الفريق، الذي يعاني من وعكة صحية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضي، والتي نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بالدرع بعد ان كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة. ويحضر مجلس ادارة النادي الأهلي الاحتفالية وكذلك لاعبي الفريق الأحمر وأسرهم بالإضافة للاعبي الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا في قائمة الفريق بالموسم الماضي.

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