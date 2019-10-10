شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد ميتشو كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.