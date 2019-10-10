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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور ينفى توقيع محمود كهربا للأهلي



أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن إدارة القلعة الحمراء لم توقع مع محمود عبد المنعم كهربا وقال: لو حد يملك عقد كهربا من إدارة الأهلي يطلعه".

أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم" أن ما يقال حالياً عبارة عن فتنة في محاولة للإضرار بالنادي قبل مباراته المقبلة قبل جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا.

محمود كهربا



وقال مرتضى منصور أن الأهلي لم يتعاقد مع محمود كهربا نهائياً، وأن الأمر غرضه الهاء النادي عن المباراة المرتقبة.

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محمود كهربا ، وينتظر الزمالك مواجهة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 24 أكتوبر الجاري.

محمود كهربا، واختتمت الأربعاء قرعة دوري ابطال افريقيا 2020 والتي شهدت العديد من المفاجآت المثيرة والتي ينتظر أن تشهدها أشهر البطولة القارية في أفريقيا خلال النسخة الحالية من البطولة.