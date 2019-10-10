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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتاح مميز لكأس سلطان بن زايد تاريخ النشر: 10/10/2019 استمع

أبوظبي: محمد مصطفى افتتحت منافسات بطولة كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الفخري للاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية لكرة القدم لموسم 2019-2020 والتي تجرى مبارياتها بالملعب الفرعي لملعب سلطان بن زايد بمقر الاتحاد الرياضي في العاصمة أبوظبي بمشاركة 12 فريقاً.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى والثانية من البطولة عن فوز فريق أكاديمية المستقبل على فريق الكابتن الرياضي بصعوبة 2-1، وسجل للفائز بابا كارب وتاكوي بيرت، وللخاسر مهدي بكريت، أدار اللقاء حكم الساحة مبارك محمد بمساعدة الحكمين عبدالرحمن الهاشمي، ومحمد الشامسي.

وسيطر التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة ليدر سبورت وفريق الدفاع المدني، وسجل هدفي ليدر أحمد درويش ومحمد البلوشي، وللدفاع المدني منصور عبدالله ونوفل الطائي، أدار المباراة الحكم صالح الحارثي بمساعدة حمد الحوسني، عبدالله الحمادي.

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