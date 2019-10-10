افتتاح كأس العالم للرماية في العين اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ينطلق حفل افتتاح نهائي بطولة كأس العالم للأطباق «الإمارات 2019» في الثامنة من مساء اليوم بفندق دانات منتجع العين، مقر إقامة الوفود المشاركة في البطولة، وتنطلق المنافسات يوم غد بمسابقتي رماية الأطباق من الحفرة «التراب» ورماية الأطباق من الأبراج «الأسكيت».

وتبلغ الجوائز المالية للبطولة نحو 150 ألف درهم، وتختتم مساء الأحد المقبل، ويشارك فيها 70 رامياً ورامية يمثلون 25 دولة هم أبطال العالم هذا الموسم.

ويبدأ حفل الافتتاح بوصول راعي الحفل ثم عزف السلام الوطني للدولة وبعدها يستمع الحضور إلى كلمة راعي البطولة، ويلقيها نيابة عنه سلطان بن محمد الكعبي المشرف العام للبطولة، ثم كلمة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم ويلقيها اللواء عبدالله محمد حميد المهيري نائب رئيس الاتحاد، ثم يلقي رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين كلمته، ويتابع الحضور بعض الفقرات التراثية والرقصات الشعبية ثم تبادل الدروع التذكارية.

واكتمل عقد الرماة والحكام المشاركين في البطولة، حيث وصل أمس إلى الإمارات الأمين العام للاتحاد الدولي للرماية الكسندر ديماكاكوز والمندوب الفني للاتحاد الدولي بطرس كريستاس والحكمة التركية مليس جيرود رئيسة القضاة والمصري محمد وهدان رئيس الأطباق وعدد كبير من الرماة.

وتعد إيطاليا الأكثر حظاً هذا العام، حيث يمثلها 14 رامياً ورامية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 8 رماة من الجنسين، ثم أستراليا وبريطانيا بواقع 5 رماة لكل منهما، وفرنسا 4 رماة، وكل من الصين وفنلندا والتشيك، بالإضافة إلى راميين اثنين لكل من الإمارات ومصر وإسبانيا وقبرص وروسيا وألمانيا، ورام واحد لكل من السويد ونيوزيلندا وتشيلي وكازاخستان وبولندا والدانمارك ولوكسمبورج والكويت وأوكرانيا وسان مارينو.

وأدى جميع الرماة من الجنسين التدريب الرسمي وسط أجواء من التفاؤل تبشر بمنافسات ذات مستوى مميز وأرقام عالية، وأدى نجم منتخبنا في رماية الأطباق من الأبراج «الأسكيت» الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم التدريب الرسمي بقوة وروح معنوية عالية خاصة أنه سبق له الفوز بهذه البطولة وعلى نفس الميادين عام 2011، وفي المقابل خاض ممثلنا في رماية الأطباق من الحفرة «التراب» سيف الشامسي التدريب أيضاً بمعنويات عالية بعد تأهله في أعقاب التجارب التي تمت مؤخراً بين رماتنا.

وأكد سلطان بن محمد الكعبي المشرف العام على البطولة أن مسابقات اليوم ستنطلق في التاسعة صباحاً وسوف يرمي كل رام يوم الجمعة 75 طبقاً على ثلاث جولات كل منها 25 طبقاً، فيما تستكمل البطولة يوم السبت بجولتين بإجمالي 50 طبقاً ليتأهل في نهايتها أفضل ستة رماة لكل مسابقة من التراب والأسكيت رجال وسيدات أي المسابقات الأربع، حيث ستتم مراسم التتويج لجميع المسابقات الأربع بعد النهائيات وهو تقليد يطبق لأول مرة، أما مسابقتا الزوجي المختلط للتراب والزوجي المختلط للأسكيت، فستقامان يوم الأحد، حيث سينال الزوجي الفائز كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

في سياق متصل، يشارك في إدارة منافسات البطولة 30 حكماً بينهم 10 حكام من الخارج و20 حكماً محلياً، تم تقسيمهم إلى قضاة وحكام ساحة وحكام للجانب حسب تصنيفهم، وقد تمت تسمية الحكم الدولي القبرصي بطرس كريستاس مندوباً فنياً ومحمد وهدان رئيساً للأطباق، ويعاونه ثلاثة هم القبرصي لوكاس والألماني بودو جيسك والإماراتية رجا خالد واثنان رؤساء قضاة هما التركية مليس جيرود وحكمنا الدولي حسن يوسف النعيمي، وسيتولى حكمنا الدولي حسن الشحي ومعه الألمانية جابريل هارتمان مسؤولة فحص الأسلحة، أما البحريني الدولي نور الدين إلياسي فيتولى رئاسة الحكام، ويشارك ستة حكام دوليون من الإمارات هم بدر الحمادي ومسعود العيسائي ويوسف خلفان وصلاح النقبي وعثمان قاسم وخالد معلمي.