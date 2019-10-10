حمدان بن محمد: الرياضة سر الصحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه في «تويتر» فيديو لسموه وهو يمارس الرياضة برفقة قيادات حكومية في دبي.

وعلق سموه على الفيديو «هكذا نعمل كقيادات حكومية ونعطي ونتميز في كل ميدان».

ووجه سموه دعوة عامة لمختلف فئات المجتمع في الإمارات من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وكذلك طلبة المدارس، للمشاركة في «تحدي دبي للياقة» 2019، الذي تنطلق دورته الثالثة في 18 أكتوبر/‏ تشرين الأول الجاري ، تحت شعار «لننطلق معاً».

ووجه سموه الدعوة لكافة أفراد المجتمع إلى تحفيز أنفسهم وأسرهم وأبنائهم على اتخاذ الرياضة عادة يواظبون عليها،وأن يخصصوا لها مساحة زمنية من أجندتهم اليومية.

وقال سموه: الرياضة تشكل مقوماً مهماً من مقومات الحياة العصرية كونها تأتي في مقدمة العناصر التي تضمن للمجتمع أن يكون صحياً.