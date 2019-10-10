بطولة الصداقة تدشن موسم التايكواندو السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يدشن اتحاد الإمارات للتايكواندو موسمه الرياضي 2019 - 2020، ببطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو والمقررة يوم السبت المقبل في نادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة في كافة الفئات العمرية يمثلون جميع الأندية والمراكز المنضوية تحت مظلة اتحاد اللعبة. وتتضمن أجندة الموسم الجديد للتايكواندو 15 مسابقة محلية أبرزها بطولة كأس رئيس الدولة، وبطولة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، فضلاً عن العديد من البطولات الأخرى، وكان اتحاد التايكواندو قد نظم ورشة عمل فنية وإدارية في نادي الفجيرة للفنون القتالية عن آلية التسجيل الإلكتروني على موقع الاتحاد الرسمي تمهيداً للمشاركات وقيد أسماء اللاعبين، فضلاً عن الاجتماع التنويري للمدربين والإداريين والذي تضمن شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لمسابقات الموسم المرتقب، إضافة إلى دورة تأهيلية للحكام بمركز إعداد القادة في دبي.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو أن تايكواندو الإمارات يسير في الطريق الصحيح، متمنياً الاستمرار بذات العطاء لدعم مسيرة الحركة الرياضية في الدولة، وأن يشهد هذا الموسم نجاحات جديدة عبر استكشاف مواهب تدعم المنتخبات الوطنية.