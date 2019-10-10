اختتام ناجح لعمومية دولي سباقات الخيول العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار» التي أقيمت على مدار 3 أيام، بمشاركة 65 عضواً يمثلون 26 دولة.

ترأس الاجتماعات فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي، وشهدت مناقشة مراحل الخطط التطويرية والاستراتيجية المعتمدة للاتحاد ودورها في دعم رفع مستوى سباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع دول العالم من ناحية التصنيف، كما تم اعتماد انضمام جنوب إفريقيا ورومانيا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي.

استعرضت الاجتماعات أجندة سباقات الخيول العربية التي تقام في مضامير الدول الأعضاء للاتحاد الدولي للموسم القادم ومناقشة أهم الخطوات الداعمة لتلك السباقات، فيما اطلعت الجمعية العمومية على أهم التحديات التي تواجه اتحادات الخيل العربية بعدد من الدول، وقامت أثناء الاجتماعات بتقديم الحلول اللازمة والمناسبة التي تخدم الملاك والمربين ومستوى السباقات والتصنيف.

واستعرضت الاجتماعات مراحل التطور الكبيرة التي شهدها الاتحاد في ظل القيادة الإماراتية منذ تولي فيصل الرحماني رئاسة الاتحاد بتاريخ 30 سبتمبر 2017، والتي شهدت تحقيق نقلة نوعية وانعطافة تاريخية في مسيرة الاتحاد وكان من بينها: عودة سباقات الخيل العربية إلى ألمانيا بعد انقطاع وغياب دام لفترة طويلة، بجانب استعادة المملكة العربية السعودية مكانتها في أجندة سباقات الخيل العربية الدولية، وزيادة عدد سباقات الخيل العربية في إيطاليا، ما كان له الأثر الكبير في استقطاب ملاك جدد بجانب استئناف سباقات الخيل العربية في روسيا وفق المعايير الحديثة المعتمدة من الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى ذلك تكوين وتصميم قاعدة بيانات جديدة لسباقات الخيل العربية، بما يتناسب مع سباقات الخيل العالمية.

في المقابل أعلن الاتحاد الدولي عن تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة للاتحاد التي تضم قاعدة بيانات ومعلومات ل 30 سنة حول اتحادات وسباقات الخيول العربية.

وفي ختام اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي تقدم المشاركون بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تثميناً لدعمه السخي لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل والارتقاء بمستوى سباقات الخيول العربية وتعزيز حضورها في مشهد مهرجانات وسباقات الخيل العالمية، معبرين عن امتنانهم وخالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا والتقى فيصل الرحماني خلال حضوره مهرجان قوس النصر في مضمار لونج شامب، الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية السعودي المشرف على تنظيم كأس السعودية للخيول، الحدث العالمي المرتقب بقيمة 20 مليون دولار والذي سيقام في فبراير 2020، والمشرف العام على مهرجان الخالدية العالمي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.وتوجه فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لرعايته الدائمة ودعمه المستمر ورؤيته الثاقبة التي تقود مسيرة الخيل العربي لأعلى المراتب العالمية، بما يعزز مكانة الإمارات الراسخة بطليعة دول العالم.

وقال: حرصت منذ بداية الدورة الانتخابية على تجسيد توجيهات سموه وعكس النموذج الإماراتي في القيادة والإدارة وخدمة جميع الدول الأعضاء وأسرة الخيل العربية من ملاك ومربين والعمل على تقديم المبادرات الجديدة والهادفة لتحقيق انعطافة مهمة في مسيرة الاتحاد.

وأضاف: نفخر بالوصول لهذه المرحلة المهمة على صعيد وحدة الأسرة الدولية والعمل وفق مبادرات نموذجية وخطط واضحة المعالم، فاستطعنا في فترة زمنية قياسية تحقيق الكثير من المكاسب وقمنا بإنجاز قاعدة بيانات ل 30 سنة وإعادة تصميمها وعرضها بالمنصة الإلكترونية للاتحاد، بجانب استعادة سباقات الخيل العربي حضورها في المملكة العربية السعودية وألمانيا.