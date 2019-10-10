«الأخضر» يستضيف سنغافورة بحثاً عن الفوز الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي ووكالات

يبحث المنتخب السعودي اليوم عن انتصاره الأول مع مدربه الجديد هيرفي رينارد عندما يستضيف نظيره السنغافوري عند التاسعة مساء بتوقيت الإمارات على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لحساب المجموعة الثانية.

وكان الأخضر تعادل 2-2 مع اليمن في الظهور الأول مع رينارد ليحصد نقطة واحدة في المجموعة بينما تتصدر سنغافورة الترتيب بأربع نقاط من فوز على فلسطين وتعادل مع اليمن.

وقياساً بالفوارق في التصنيف الدولي والخبرة يبدو المنتخب السعودي على الورق مرشحاً لتحقيق الانتصار.ويؤكد الفرنسي رينارد أن الأخضر بكامل الجاهزية لخوض اللقاء، مشيراً إلى أن تحقيق النقاط الثلاث هو الهدف الرئيس في مباراة الليلة، وأن المجموعة ليست بالسهلة في ظل التطور الذي تشهده منتخباتها بدليل النتائج السابقة.

ويغيب عن تشكيلة رينارد سالم الدوسري للإصابة وعمر هوساوي للاعتزال، وتبدو حظوظ مشاركة علي البليهي وسلمان الفرج ضعيفة بعد إصابة الثاني وتغيب الأول عن حصتي تدريب لظرف عائلي، ما يجعل التشكيلة المحتملة تشهد تواجد الحارس الخبير محمد العويس، وفي الدفاع للمرة الأولى الثنائي زياد الصحفي وعلي لاجامي بالإضافة ياسر الشهراني ومحمد البريك، وفي الوسط يعود يحيى الشهري بجانب عبد الله الخيبري وهتان باهبري وعبد الفتاح عسيري عبد الله عطيف، وفي الهجوم عبد الله الحمدان.

وفي المباريات الأخرى، تبدو الصين وسوريا مرشحتين لتحقيق الفوز الثاني أمام غوام والمالديف توالياً.

فالصين بقيادة الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي، تتمتع بقوة هجومية مع البرازيلي المجنس إلكيسون ولي وو الذي يحترف مع إسبانيول الإسباني.

أما سوريا، فتخوض مواجهتها الأولى بعد اعتزال مهاجمها فراس الخطيب، لكنها تملك الثنائي الضارب عمر السومة وعمر خريبين.

وقال المدرب فجر إبراهيم قبل المباراة التي ستقام الساعة السادسة من مساء اليوم في استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي «يجب أن نحترم المنافس. لا يوجد صغير في عالم كرة القدم، فارق الأهداف أمر هام جداً وهذا ما نسعى إليه أمام المالديف».

المواجهة الثانية بين الأردن وضيفه الكويتي في عمان قد تلعب دوراً هاماً في تحديد الوصافة. فالأردن يبحث عن فوز ثان فيما الكويت بإشراف المحلي ثامر عناد تبحث عن تعويض خسارتها الموجعة ضد أستراليا صفر-3.

وتبدو إيران المرشحة لصدارة المجموعة الثالثة في موقف سهل لتحقيق فوز جديد على حساب كمبوديا، في مباراة ستشهد السماح للنساء بالحضور في مدرجات ملعب آزادي من دون قيود.

وفي بيروت يبحث لبنان عن تصويب المسار أمام ضيفه تركمانستان بعد خسارته الموجعة في كوريا الشمالية صفر-2.

وتبدو كوريا الجنوبية مرشحة فوق العادة لتصدر المجموعة الثامنة، وهي تستقبل سريلانكا قبل مواجهتها المنتظرة مع مضيفتها وجارتها اللدودة كوريا الشمالية الثلاثاء.