مسابقة تحدّي الطين في أبوظبي تنطلق غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت الجهات المنظمة ل «تحدي الطين» الأول من نوعه في أبوظبي، الدعوة لعشاق المغامرة والتحدي لاستغلال الوقت المتبقي حتى نهاية التسجيل في المسابقة لاختبار تجربة جديدة كلياً خلال هذا العام، مع فرصة لقضاء وقت ممتع وممارسة تمارين اللياقة البدنية مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.

وتقدّم الفعالية القائمة يوم غد الجمعة، والتي يختبر خلالها المشاركون قوتهم ولياقتهم البدنية وسط أجواء حماسية، باقة متنوعة من التحديات الجماعية الرائعة بمشاركة فرق من كافة الأعمار، حيث يمكن للمتسابقين الاختيار من بين 4 مسارات مختلفة تشمل: سباق «تحدّي الطين-5 كم» الذي يضم أكثر من 13 عقبة مختلفة على مسار بطول 5 كم؛ وسباق «تحدّي الطين الكلاسيكي» الذي يشمل ما يزيد على 25 عقبة صعبة بطول 10 كيلومترات؛ وتحدّي «تافر مادر»، السباق شديد التنافسية والمحدد بتوقيت زمني، والذي يُعتبر إضافةً جديدة كلياً إلى قائمة المنافسات لهذا العام، وسيُقام على مسار «تحدي الطين الكلاسيكي».

يذكر أن الجوائز ستُمنح للمُتبارين الذين يختتمون التحديات بأسرع وقتٍ ممكن، كما يمكن للأطفال واليافعين بين عمر 5 و13عاماً المشاركة في «تحدي الطين المصغّر» الذي يمتد لمسافة 1.6 كم.