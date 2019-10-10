شباب الأهلي يهزم النصر ويتوج بكأس اتحاد السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة لفرق الرجال بعد فوزه على النصر حامل اللقب 90 - 88 في المباراة النهائية أمس بصالة شباب الأهلي.

ونجح الوصل في حسم المركز الثالث بعد فوزه على الشارقة 85 - 84.

توج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة.

وكانت المباراة النهائية شهدت قمة الإثارة من بدايتها وحتى الثانية الأخيرة التي حول خلالها شباب الأهلي التعادل 88 - 88 إلى فوز غال بعد ضربتين حرتين.

وفي المقابل، قدم النصر مباراة كبيرة، وتقدم حتى آخر 5 دقائق بفارق 6 نقاط، قبل أن ينتفض «الفرسان» ويحولوا اللقاء لصالحهم.

أنهى شباب الأهلي الفترة الأولى 19 - 16، في حين تقدم النصر في الفترة الثانية 26 - 25، وفي بداية الفترة الثالثة تقدم شباب الأهلي بفارق 10 نقاط ولكن نجح النصر في معادلة النتيجة 24-24 مع الوصول إلى ختام الفترة، وخلال الفترة الأخيرة تساوت القوى، ولعب الفريقان مباراة كبيرة توجها شباب الأهلي بفوز صعب ومثير.