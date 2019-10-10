شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوازنة لدوري أبوظبي تي 10 الدولـي للكريكيـت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجريت أمس، بمؤتمر صحفي عقد في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بدبي، قرعة دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت وتحديد المواجهات بين الفرق الثمانية المشاركة، وذلك تحت رعاية مجلس الإمارات للكريكيت، وتمثيل رسمي من مجلس أبوظبي الرياضي، وحضور مؤسس ورئيس دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت، إضافة إلى مالكي الفرق.

ومن المتوقع أن يشهد حفل افتتاح البطولة يوم 14 نوفمبر، حضوراً كبيراً ويحيي الحفل كوكبة من نجوم بوليود وسط حضور بعض اللاعبين الدوليين، على أن تنطلق أولى مباريات البطولة في 15 نوفمبر.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفرق الأربعة الجديدة التي ستشارك في البطولة للمرة الأولى: بانغلا تايجرز، ديكان غلاديتورز، دلهي بولز، وكارناتا توسكز بالمجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية فرق مارثا آربيان، قلندرز، راجبوت، واريوس.

وقال شاجي الملك، رئيس ومؤسس دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت: «أنا سعيد بهذا التواجد المشرف من الجهات الحكومية الداعمة والمنظمة بجانب الجهات الخاصة المعنية والمحبة للرياضة الأولى في قارة آسيا، وأتمنى للفرق المشاركة حظاً سعيداً ودورة أكثر إثارة في أبوظبي موطن تي 10 الجديد».

وقال مات باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للكريكيت بمجلس أبوظبي الرياضي: «بعد اكتمال قرعة الفرق، يمكننا الانتقال بسرعة إلى جدول المباريات وتنفيذ حملة ترويجية للحدث ولا شك أن أبوظبي ستضيف بعداً جديداً للعبة الكريكيت، ونحن جميعاً متحمسون لأن نكون جزءاً من هذه الرحلة الرائعة».