البطولة العربية للمواي تاي تنطلق اليوم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

رحب عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالمشاركين في فعاليات البطولة العربية للمواي تاي لعام 2019، التي يستضيفها الاتحاد، وتنطلق اليوم في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتستمر حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة من 16 دولة.

أكد النيادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعد باستضافة الأشقاء في بلدهم الثاني، ترجمة لتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، وقال إن الاستعدادات اكتملت لإنجاح البطولة التي تسهم في الإعداد لبطولة أمم آسيا للمواي تاي لعام 2019، المقررة إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل بنفس الصالة بمشاركة أكثر من 40 دولة آسيوية.

وتشارك في منافسات البطولة، 16 دولة هي: المغرب، والسعودية، والكويت، والبحرين، وسوريا، ومصر، والعراق، والأردن، وتونس، وموريتانيا، والجزائر، وليبيا، واليمن، والسودان، وفلسطين، بجانب منتخب الإمارات منظم البطولة، والتي تقام بإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة صباح أمس مؤتمراً صحفياً بقاعة فندق هيلتون كابيتال جراند في أبوظبي بحضور عبدالكريم الهلالي نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، وطارق المهيري أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي مدير البطولة والأحسن الهلالي المدير الفني.

وأكد عبدالكريم الهلالي، نيابة عن رئيس الاتحاد، اكتمال وصول المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وبدأ أمس الفحص الطبي والميزان بفندق الإقامة، كما عقد أمس اجتماع اللجنة المنظمة واللجنة الفنية بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة للاطلاع على الترتيبات النهائية التي تمت، وإجراء قرعة البطولة وفقاً للكشوفات التي قدمتها الفرق، وتم اعتمادها، وأعقب الاجتماع العام اجتماع لجنة القضاء وحكام البطولة.

ويتضمن برنامج اليوم الفحص الطبي والميزان للمشاركين وفقاً لجدول المنافسات، وذلك اعتباراً من السابعة صباحاً، وحتى التاسعة، ثم افتتاح الدورة التدريبية للحكام، بعدها ينتقل الحكام لصالة البطولة استعداداً لانطلاقة الفعاليات اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر، فيما تبدأ المنافسات الرسمية عند الساعة الثانية والنصف، وتستمر حتى الثامنة مساء في جولتها التمهيدية الأولى.

وذكر طارق المهيري، أن كافه اللجان العاملة في البطولة، قد فرغت من إنهاء كافة الترتيبات والتحضيرات الفنية والإدارية والتنظيمية، المتعلقة بإنجاح البطولة، التي حرص الاتحاد على توفيرها بما يسهم في تحقيق النجاح المنشود، وتقدم بالشكر لشركة أبوظبي للإعلام وكافه المؤسسات الإعلامية لجهودها في دعم مسيرة الاتحاد، وخص بالشكر الاتحاد العربي للمواي تاي على اهتمامه ومتابعته.

وشرح المهيري الترتيبات التي تمت للمساهمة التحكيمية في إنجاح منافسات البطولة والمشاركة في ورش الحكام التي تقام على هامش البطولة العربية الحالية، وذكر أنه تمت دعوة حكام من الاتحاد الدولي للمواي تاي للمحاضرات والمشاركة في إدارة بعض المباريات لمزيد من الفائدة التحكيمية بجانب حكام من الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس.

من جانبه أوضح الأحسن الهلالي مدير الإدارة الفنية للبطولة، أن البطولة تأتي ضمن اهتمام الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بهدف توطيد روابط الأخوة بين الاتحادات الشقيقة بما يسهم في رفع المستوى الفني بين الرياضيين العرب خلال المنافسات التي تسهم بدورها في رفع مستواهم الفني.